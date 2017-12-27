تمكنت مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي خلال 2017، من القضاء وتحييد 90 إرهابيا، بينما سلم 29 إرهابيا آخر أنفسهم للسلطات العسكرية .

وجاء في حصة السليل التي تبثها وزارة الدفاع الوطني على أثير القناة الإذاعية الأولى أنه تم خلال العام 2017 القضاء وتحييد 90 إرهابيا وتوقيف 40 إرهابيا من بينهم 5 نساء، واستسلام 29 إرهابيا وتوقيف 203 عناصر دعم وإسناد .

كما تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود من توقيف 1700 مهرب و9 تجار أسلحة ، وأزيد من 500 تاجر مخدرات.

وبلغ عدد الذخائر والأسلحة الحربية المسترجعة 258 بندقية كلاشنيكوف و62 بندقية رشاشة و5 هاونات و16 قاذف صواريخ و247 بندقية إلى جانب كشف وتدمير 160 لغما مضادا للأفراد وتقليديا وأكثر من 179 ألف طلقة من مختلف العيارات بالإضافة إلى صواريخ ومقذوفات متنوعة وكمية معتبرة من المواد المتفجرة.