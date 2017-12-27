أصيب 12 شخصا على الأقل وألغيت عشرات الرحلات كما تعطلت حركة المرور، جراء العواصف الثلجية والرياح القوية التي تضرب شمال ووسط اليابان ، حسبما أفادت به وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن أكثر من 12 شخصا أصيبوا في حوادث مرورية جراء العواصف الثلجية التي تجتاح جزيرة "هوكايدو". وأوضح نفس المصدر أن نظام الضغط المنخفض تسبب في سقوط ثلوج تراوح سمكها بين 50 إلى 70 سنتيمترا في بحر اليابان والمناطق الساحلية ومقاطعة (ناجانو) و30 سنتيمترا في قرية (أوتوينيبو) في جزيرة (هوكايدو).

كما تسبب ارتفاع الأمواج والرياح القوية في سقوط منارة ارتفاعها 16 مترا في ميناء (روموي) بالجزيرة.

وقد تم إلغاء عشرات الرحلات وحوالي 400 خدمة قطارات في هوكايدو وفى المناطق الساحلية باليابان.