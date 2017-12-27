أقدمت البرازيل، أمس الثلاثاء، على طرد القائم بأعمال السفير الفنزويلي لديها، خيراردو ديلغادو، وذلك عقب طرد فنزويلا السفير البرازيلي لديها قبل عدة أيام، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية إن "البرازيل قررت إعلان القائم بالأعمال الفنزويلي شخصا غير مرغوب فيه"، مضيفا أنه "عمليا هذا يعني أنه يجب عليه أن يغادر البلاد، إنه إجراء سريع".

يأتي هذا بعدما أعلنت رئيسة الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا، ديلسي رودريغيز،يوم السبت الماضي، أن كركاس قررت اعتبار السفير البرازيلي روي بيريرا بالإضافة إلى القائم بالأعمال الكندي كريب كواليك "شخصين غير مرغوب فيهما".

وأعلنت كركاس عن طرد السفير البرازيلي "حتى إعادة النظام الدستوري" في البرازيل.

يُشار إلى أن العلاقات بين البلدين تدهورت بعد إقصاء الرئيسة البرازيلية السابقة، ديلما روسيف، من منصبها، وهو ما تعتبره فنزويلا "إنقلابا".