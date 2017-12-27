دعت وزارة الأوقاف السورية إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كل المساجد عقب صلاة الجمعة القادم، في ظل حالة الانحباس المطري والجفاف، الذي تشهده معظم المناطق بسوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن صلاة الاستسقاء تقام بدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد، كذلك ذكرت "بآداب صلاة الاستسقاء وهي صيام ثلاثة أيام وأداء الحقوق والإكثار من الاستغفار والصلاة على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم".

وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانحباس المطري وتغير المناخ في مثل هذه الفترة من السنة ما يؤثر سلبا على الكثير من المحاصيل الزراعية وتأمين مياه الشرب في السدود، التي تخزن خلال فترة فصل الشتاء.