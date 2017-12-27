لقي مساء أمس الثلاثاء ثلاثة أشخاص حتفهم جراء اختناقهم بأحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل الكائن ببلدية بلعايبة الواقعة على بعد 75 كلم شرق المسيلة مع إنقاذ ضحية رابعة حسب ما أفادت اليوم الأربعاء من المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن عناصر الحماية المدنية بالوحدة الثانوية ببرهوم تدخلت في حادث اختناق عائلة كاملة إثر تسرب غاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة داخل مسكن فردي كائن بالقرب من محطة الخدمات خزاري بلدية بلعايبة التابعة لدائرة مقرة والذي خلف وفاة 03 أشخاص هم الأب 56 سنة وزوجته 45 سنة وابنتهما 15 سنة.

و استنادا لذات المصدر فقد تم إنقاذ البنت الثانية للضحيتين و تحويلها نحو مستشفى مقرة ومن هناك إلى مستشفى الزهراوي بعاصمة الولاية. ومن جهتها فتحت مصالح الأمن ببلعايبة تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.