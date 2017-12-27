قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، تحويل مخرب تمثال عين الفوارة المدعو ع.ع 34 سنة، إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بوادي العثمانية التابعة لولاية ميلة، أين سيخضع للعلاج.

وكانت المحكمة قامت بتعيين خبير في الأمراض العقلية لتحديد مدى سلامة قواه العقلية بعد إقدامه على تحطيم أجزاء واسعة من تمثال عين الفوارة الشهير وسط مدينة سطيف منذ أسبوع، وأكدت الخبرة عجزه العقلي بنسبة 100 في المائة وعدم إدراكه للأفعال التي قام بها.