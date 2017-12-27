صرحت مصادر من قصر الإليزي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي وجه في مكالمة هاتفية أجراها، الأحد المنصرم مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، دعوة لرفع الحصار كاملا عن اليمن.وهذا نقلا عن وكالة رويترز.

وعبر عن بالغ قلقه إزاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن، وطالب إيصال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إليها.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" لم تذكر في خبرها بخصوص الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وماكرون هذه النقطة، واقتصرت بالإعلان أن الرئيس الفرنسي دان في المكالمة إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه الرياض، وأكد ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.