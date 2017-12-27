أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، اليوم الأربعاء ، أن كل مطالب الأطباء المقيمين على غرار تنظيم الخدمة المدنية ستؤخذ بعين الاعتبار، وفقا لما أورده التلفزيون الجزائري.

وقال حسبلاوي عقب لقاء جمعه مع ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين" أن بعض الإجراءات سيتم اتخاذها في الحين وفقا للقوانين، فيما تتطلب إجراءات أخرى في ذات السياق بعض الوقت للتنفيذ".

وأكد الوزير أنه لن يتم العمل فقط على تنظيم الخدمة المدنية وحسب بل سيتم العمل على تحسينها، واعدا بأنه سيكون لها "وجه آخر" مختلف عما هي عليه.

هذا وكان الأطباء المقيمون قد دخلوا في إضراب منذ الإثنين الماضي، تنديدا بسياسة " الصمت والتجاهل" التي تُمارس ضدهم ، وأيضا من أجل المطالبة بحلول لظروف عملهم بما في ذلك السكن و الخدمة المدنية.