لقي كهل ، عشية أمس الثلاثاء، مصرعه متأثرا بجروح بليغة إثر تعرضه لطلق ناري على مستوى الصدر.

الضحية المسمى "ب.ع" البالغ من العمر 55 سنة يقطن ببلدية الفراقيق بولاية معسكر، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مصلحة الجراحة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية دحو دحاوى التي كان قد نقل إليها على جناح السرعة بعد أن خرقت الرصاصة قفصه الصدري.

ورجحت مصادر من عين المكان، أن يكون الضحية قد أقدم على الانتحار في ظروف غامضة.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذه الحادثة المؤلمة.