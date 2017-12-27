أعلنت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي اليوم الأربعاء، أن 15 شخصًا حاملا لفيروس "إتش وان إن وان" ″توفوا، مشيرة إلى أنه يجري حاليا التثبت من السبب الرئيسي لحالات الوفاة.

وبينت بورصالي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، بأن نسبة الإصابة بهذا الفيروس لم تتجاوز 6.5 بالمائة، مؤكدة أن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الوباء.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت مؤخرا، مجموعة من النصائح للوقاية من الأنفلونزا أمام تزايد موجة البرد، داعية إلى تجنب الاتصال الوثيق بمرضى النزلة الوافدة وغسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم.