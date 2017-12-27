أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، بتلمسان، ثلاثة تجار مخدرات، وحجزت أكثر من 48 كيلوغراما من الكيف المعالج.

كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار وعين صالح وتمنراست، 42 مهربا وضبطت شاحنة بها 8920 لتر من الوقود و1.33 طن من المواد الغذائية و11800 لتر من زيت المائدة و350 قرص مهلوس وثمانية أجهزة ومعدات الكشف عن المعادن.

و حاصر الجيش الوطني الشعبي في كل من بسكرة وإن أمناس أربعة مهربين حيث حجزت أكثر من 1 كيلوغرام من الذهب والفضة، ومركبتين تحملان 265 وحدة من مختلف المشروبات و5000 علبة سجائر وكمية من الأدوية خاصة بالحيوانات.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة، شخصين وضبط سلاح ناري تقليدي الصنع وبندقية مضخية وخراطيش وأدوات تصنيع أسلحة تقليدية.

وأحبط حراس السواحل بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

كما أوقفت مفرزة عناصر الدرك الوطني بتندوف، ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.