أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ،اليوم الأربعاء ،بالجزائر العاصمة عن "رفع" الحكومة التجميد على بعض مشاريع القطاع خلال سنة 2017 سواء التي كانت معطلة أو تلك التي لم تنطلق بها الأشغال بعد .

وأكد على هامش استقباله لنقابة الأطباء المقيمين أن الحكومة رفعت التجميد على بعض مشاريع القطاع سواء التي كانت معطلة أو تلك التي لم تنطلق بها الأشغال كاشفا عن رفع التجميد على مشاريع أخرى بالعديد من الولايات خلال سنة 2018 .

وفي هذا الإطار أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى انشاء شبكة جديدة للتكفل بالمرأة الحامل وكدا اقتناء الوزارة 100 سيارة إسعاف ستوجه لبعض الولايات التي هي في حاجة إليها وستكرر هذه العملية لتغطية الاحتياجات المسجلة في هذا الجانب .

وأوضح حسبلاوي بأن الوزارة تسعى إلى تلبية احتياجات مدروسة لكل منطقة في إطار الخريطة الصحية الجديدة وفق خصوصية كل ولاية لوضع حد للتكاليف المرتفعة التي كانت لا تأخذ في الحسبان

وأكد من جانب آخر أن كل الاستثمارات التي قامت بها الدولة بالقطاع سيتم تزويدها بموارد بشرية سيما سلك الأطباء الذي يتطلب مدة طويلة في التكوين و تجربة خاصة لتسيير بعض الهياكل المتخصصة ذات التقنية العالية جدا مشددا على أهمية التكفل بهذا الجانب لتحسين القطاع .

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال أشار الأستاذ حسبلاوي إلى التعليمة التي وجهها إلى جميع مديري الصحة والشركاء والتي تتعلق أساسا بضرورة التنسيق بين الوزارة الوصية والأطقم الطبية التي تمارس في الميدان .