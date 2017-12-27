وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون جديد يتعلق بتقديم تسهيلات للراغبين بحضور كأس العالم 2018، والمقرر إجراؤها على الأراضي الروسية صيف العام المقبل.

مشروع القانون الجديد وحسب موقع "سبوتنيك نيوز" الروسي سيسهل حركة السفر للراغبين بحضور البطولة والدخول إلى الأراضي الروسية دون الحاجة إلى تأشيرة "فيزا".

ويتطلب الأمر حيازة بطاقة مباراة و"جواز المشجع" فقط، بشكل إلكتروني أو ورقي، حسب ما ذكر المكتب الصحفي لمجلس الوزراء.

وسيسمح القانون الجديد لحامل هذه الوثائق بالحضور إلى روسيا قبل بدء البطولة بـ 10 أيام في حال أراد، ويجب مغادرة الأراضي الروسية مع انتهاء آخر مباراة في البطولة.

ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 جوان و15 جويلية 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.