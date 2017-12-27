أعلنت اتصالات الجزائر في بيان لها اليوم الأربعاء عن إطلاق خدمة مجانية للتعبئة الاحتياطية لتمكين الزبائن من إعادة تفعيل حساب الانترنت في حال انقضاء صلاحية الاشتراك دون التنقل إلى الوكالات التجارية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخدمة تسمح بتفعيل حساب الانترنت لمدة 36 ساعة إضافية في حال انقضاء صلاحية الاشتراك في وقت متأخر أو خلال عطلة نهاية السنة أو الأعياد دون الحاجة للتنقل إلى الوكالات التجارية لتعبئة الحساب.

كما أشار البيان إلى أن هذه الخدمة المجانية موجهة للزبائن الخواص الذين يملكون حساب إيدوم ADSL, حيث يمكن للاستفادة منها عبر الاتصال بالرقم 1500 من أي هاتف ثابت أو محمول ومن ثم إدخال رقم الهاتف الثابت واختيار "التعبئة الاحتياطية" في القائمة الرئيسية.

وعقب تأكيد العملية, يتم تفعيل حساب ADSL لمدة 36 ساعة إضافية, في حين يتم خصمها عند إعادة تعبئة حساب المشترك.