دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى رفع الحصار "كاملا" عن اليمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية هي الأخطر في العالم، وفق ما أكد الاليزيه الأربعاء.

تقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا لمحاربة الحوثيين الذين سيطروا على أجزاء واسعة من اليمن ومنها العاصمة صنعاء ويفرض التحالف العسكري حصارا على البلد الفقير ولا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والحمولات التجارية إلا بعد تفتيشها.

وأكد التحالف العسكري الأسبوع الماضي أن ميناء الحديدة سيبقى مفتوحا لثلاثين يوما أمام شحنات المساعدات والبضائع التي تنقل الأغذية والوقود.

وقال ماكرون للملك سلمان خلال اتصال هاتفي في 24 ديسمبر أن فرنسا ترى انه "لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن" وانه "لا بد أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات".

وذكر ماكرون بان فرنسا أدانت إطلاق الحوثيين صاروخا تم اعتراضه فوق الرياض في 19 ديسمبر.

وقال الاليزيه ان ماكرون والملك سلمان بحثا أيضا الوضع في سوريا مشيرا إلى أن ماكرون أيد "العودة إلى عملية جنيف" و"العمل على خطة سلام متوازنة وتأييد الحل الشامل الذي يحترم كل أطياف المجتمع".

وشكر ماكرون العاهل السعودي لمساهمته بمئة مليون يورو قوة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، في حين اقترحت الرياض عقد اجتماع متابعة في جانفي قبل قمة للمانحين في بروكسل في فيفري.