وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأربعاء, على قانون المالية لسنة 2018.

وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.

وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية بـ 8628 مليار دج متكونة من 4043.31 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 4584.46 مليار دج لتغطية نفقات التسيير.

وقد حدد سقف رخصة البرنامج بـ 3170.5 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.

وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة بـ 400 مليار دج.