سيتوقف تطبيق «واتساب» للرسائل على عدد من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، بحلول الأول من جانفي المقبل، حسبما أعلنت الشركة على مدونتها.

وبحسب البيان، فإن التطبيق لن يكون متاحاً على أي جهاز يعمل بنظام «ويندوز فون 8.0» (أو النسخ الأقدم من نظام التشغيل ذاته)، أو نظام «بلاكبيري OS» أو «بلاكبيري 10».

وقالت الشركة «حينما أطلقنا (واتساب) في عام 2009، كان استخدام الناس للأجهزة يبدو مختلفاً تماماً على ما هو عليه الآن. وكان عمر متجر تطبيقات (آبل) آنذاك بضعة شهور. نحو 70 في المائة من الهواتف الذكية التي بيعت في الوقت ذلك كانت تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة تقدمها (بلاكبيري) و(نوكيا)».

وتابعت: «أنظمة التشغيل التي تقدمها (غوغل) و(آبل) و(مايكروسوفت) والتي تشكل 99.5 في المائة من المبيعات اليوم كانت أقل من 25 في المائة من إجمالي أجهزة الموبايل المباعة حينذاك».

وكانت الشركة قد أوقفت دعم التطبيق على هاتف «نوكيا S60 Symbian» في جوان الماضي، وتعتزم وقف الدعم على هواتف «نوكيا S40» في 31 ديسمبر 2018، وكذا الهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد 2.3.7» وما أقدم منها في فيفري 2020، لكن هذه الهواتف قد تشهد توقف بعض الخاصيات في التطبيق عن العمل قبل تلك التواريخ، لأن الشركة لن تقدم لها التطوير اللازم.

وتقول الشركة: «بينما كانت تلك الهواتف جزءاً مهماً في تاريخنا، إلا أنها لا توفر نوعية الإمكانات التي نحتاجها لتوسيع خاصيات تطبيقنا في المستقبل».

ونصحت الشركة أخيراً المتضررين من الإجراء بقولها «إذا كنت تستخدم أحد أجهزة المحمول المتضررة هذه، فإننا ننصحك بتحديثها بهاتف (أندرويد) أو (آيفون) أو (ويندوز فون)».