كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في حوار مع "الخبر" عن الأسباب التي تقف وراء عدم قدرة الجزائر على تجسيد برنامج مكاتب الصرف وتفادي اللجوء إلى السوق الموازية، مؤكد على أنّ السلطات العمومية لا تلجأ في الوقت الراهن لرفع المنحة السياحية للعديد من الأسباب على رأسها إنهاك واستنزاف احتياطي الصرف الوطني.

كما تطرق لوكال لمواضع أخرى منها: تحذير بعض الخبراء من ارتفاع نسب التضخم بسبب إصدار أوراق نقدية جديدة، والدعوات المنادية بتغيير العملة بدلا من اعتماد خيار إصدار نقود جديدة.

وتطالعون الحوار كاملا في النسخة الورقية ليوم الغد الخميس 28 ديسمبر 2017.