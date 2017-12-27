شدّدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، في حوار مع "الخبر" بأن "العين الساهرة على البيئة هو المجتمع المدني، فبقدر ما يكون كبيرا ومتنوعا فإنّ دوره مهم، ولو كان نشاطه بسيطا ".

وأفادت زرواطي بأن "ترقية وتثمين النفايات المقدرة بقرابة 13 مليون طن في السنة، يمثل مكسبا اقتصاديا يبلغ 28 مليار دينار، مما سمح ببروز أكثر من 2900 متعامل مسجلين لدى المركز الوطني للسجل التجاري".

ومن أهم ما قالته الوزيرة:

- نولي أهمية كبيرة من خلال جعل النفايات مصدرا للثروة والشغل والمواد الأولية.

- انتقال نوعي لحصة المساحات الخضراء للسكان في إطار مخطط 2016-2030.

- الجزائر تعتزم في 2030 خفض انبعاث الغاز المسبّب للاحتباس الحراري بـ7 بالمائة.

- مبنى وزارة البيئة سيكون الأول من نوعه في استعمال كلي للطاقات المتجددة.

وتطالعون باقي الحوار في النسخة الورقية ليوم الغد الخميس 28 ديسمبر 2017.