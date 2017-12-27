أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الجزائرية ستكون "جاهزة" لتنظيم انتخابات إلكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

وقال بدوي، في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية: "سنكون جاهزين كإدارة للقيام بانتخابات إلكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك بأياد جزائرية"، مشددا على أن "قرار اللجوء إلى هذه الانتخابات يرجع إلى السلطات العليا للبلاد"، مضيفا أن هذا النوع من الانتخابات "موجود في البلدان المتقدمة".