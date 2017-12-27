هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره السوري بشار الأسد، واصفا إياه بـ"الإرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده. وهي النقطة الأساسية التي تتعثر بسببها كل الوساطات الدولية لوقف الحرب السورية.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي "من المستحيل إحراز أي تقدم في سوريا مع وجود الأسد".

وأضاف "بشار الأسد إرهابي، مارس إرهاب الدولة، ولا يمكن أن نجعله جزءا من الحل، لأننا نكون قد ظلمنا القتلى وذويهم إذا اعترفنا به حاكما لسورية".

وجدد الرئيس التركي التأكيد على موقفه بعد أيام على دعوة مشتركة وجهتها تركيا التي تدعم المعارضة السورية، وإيران وروسيا اللتان تدعمان النظام، لـمؤتمر حوار وطني في سوتشي آخر جانفي.

ولطالما شكل مصير الأسد العقبة أمام المفاوضات، إذ تطالب المعارضة برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما تصر دمشق على أن المسألة غير مطروحة للنقاش.

وبعد ست سنوات من اندلاع النزاع السوري الذي أسفر عن 340 ألف قتيل وملايين النازحين، عاد الجيش السوري مدعوما بحلفائه والطيران الروسي خصوصا، ليحقق تقدما ميدانيا على حساب فصائل المعارضة