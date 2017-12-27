تدخلت مساء اليوم فرقة الحماية المدنية بالشريعة جنوب غرب تبسة على مستوى مسكن بالحي الجديد لنقل جثة شرطي عثر عليه متوفيا.

وبحسب المعلومات الأولية فإن المعني يعمل كشرطي بأمن دائرة بئر مقدم بولاية تبسة أب لـ 3 أطفال ويدعى عبد المالك يوسف عمل 15 سنة في صوف الشرطة وبعد تأديته لصلاة العصر بمسجد الحي اختفى عن الأنظار بمسكنه بالموازاة مع غياب زوجته، أبنائه الثلاثة لدى الأقارب وبعد اتصالات هاتفية لم يرد عليها ليعثر عليه جثة هامدة بمسكنه مشنوقا بقطعة قماش ويرجح الشارع المحلي فرضية الأنتحار بالنظر إلى طيبة الرجل وحسن أخلاقه وعلاقاته الحميمية مع جميع الأهل والجيران، وقد أمر وكيل الجمهورية بإتمام إجراءات التشريح على مستوى المؤسسة الأستشفائية العمومية بتبسة وإعداد تقرير الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة وتحديد المسؤوليات.

جدير بالذكر أن شرطيا بولاية تبسة كان قد أقدم على الانتحار بمسدسه بمدينة بوخضرة شمال عاصمة الولاية تبسة منذ ثلاث سنوات.