في وقت لم يجد السفير الأمريكي بالجزائر بدا من ذكر الخطوط العريضة للقائه بالمسؤولين الجزائريين، حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبقى مسؤولون في الجزائر يفضلون قطع حبل الصلة وعدم الإبقاء على أي شعرة منه حتى من خلال التواصل عبر البيانات الرسمية، فعبر “التويتر”، ذكر السفير الأمريكي أنه التقى كلا من وزير المالية، عبد الرحمان راوية، ووزير التجارة محمد بن مرادي، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، لتعزيز التعاون بين البلدين، بينما لا يملك هؤلاء في عصر التكنولوجيا حسابا على شبكة التواصل.