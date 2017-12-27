لقي 11 شخصا حتفهم في حادث مرور مروع على مستوى الطريق الولائي رقم 122 الرابط ما بين بلديتي عين الشهداء والدويس جنوب غرب ولاية الجلفة وحسب المعلومات الأولية فإن الحادث وقع على الساعة السابعة مساء أمس، إثر اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط باتنة - بشار بشاحنة ذات مقطورة تحمل ترقيم ولاية المسيلة وخلف الحادث وفاة11 شخصا وإصابة 21 آخرين بجروح وإصابات مختلفة من بينهم ستة أشخاص في حالة خطيرة.

وقد سارع أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى فيما فتحت فرقة الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث