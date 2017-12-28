



أفاد مسؤولون روس الأربعاء أن 10 اشخاص أصيبوا بجروح بعد انفجار عبوة ناسفة مصنّعة محليا في أحد المتاجر في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا.



ونقلت وكالات روسية عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو قولها "بحسب المعلومات الأولية فقد وقع انفجار لجسم غير معروف في متجر".



وأضافت أن الانفجار سببه "عبوة ناسفة مصنّعة محليا بقوة تعادل 200 غرام من مادة التي آن تي، ومحشوة بشظايا قاتلة".



وتابعت إنه تم فتح تحقيق في "محاولة قتل"، وأن التحقيق "ينظر في كل الفرضيات الممكنة لما حصل".



وقال رئيس وحدة التحقيق في سان بطرسبورغ الكسندر كلاوس لوكالة انترفاكس "تم اسعاف 10 أشخاص، وحياتهم ليست في خطر".



وذكر مراسل فرانس برس كان في موقع الانفجار إن الشرطة والمسعفين وصلوا إلى المكان، إضافة إلى سيارة تابعة لجهاز الأمن الفدرالي "آف آس بي" الذي يحقق في قضايا الإرهاب.



وقالت شرطة سان بطرسبورغ أنه"حوالى الساعة 6:30 سمع صوت انفجار، وجرح العديد من الأشخاص".



وأضافت أن الانفجار وقع في سوبرماركت شمال شرق وسط المدينة، كما أفادت مصادر لوكالات الأمن الروسية إلى أن العبوة كانت موضوعة في خزانة.



وقال ممثل عن وزارة الطوارىء لانترفاكس "لا يوجد حريق، وكل المتسوقين تم اخراجهم من المكان".



وقال الشاهد ارتور يريتسيان لوكالة تاس إنه سمع الانفجار وشاهد دخانا في المتجر، لكن لم يكن هناك الكثير من المتسوقين حينها، وتم نقل الجرحى بسيارات الإسعاف.



واستهدف تفجير في أفريل مترو سان بطرسبورغ العاصمة السابقة للقياصرة في روسيا، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا وعشرات الجرحى.