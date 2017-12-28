تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعدما فقدت قوة الدفع التي كانت قد صعدت بها إلى أعلى مستوى في نحو عامين ونصف العام في الجلسة السابقة بفعل تعطل إمدادات في ليبيا وبحر الشمال.

وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة على انخفاض قدره 0.9 بالمائة، أو ما يعادل 58 سنتا، إلى 66.44 دولارللبرميل بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في تسوية العقود الآجلة 59.64 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 33 سنتا يعادل 0.6 بالمائة.



وفي الجلسة السابقة كسر خام برنت حاجز 67 دولارا للمرة الأولى منذ جويلية 2015 بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2015.



وفقدت ليبيا نحو 90 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط الخام إثر انفجار في خط أنابيب يصل إلى ميناء السدر الثلاثاء. وأبلغ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله رويترز الأربعاء بأن الإصلاحات قد تحتاج أسبوعا لكنه قال إن الصادرات لن تتأثر كثيرا.



وشمل الإنتاج المتعطل في الأسابيع الأخيرة إغلاق خط أنابيب فورتيس، وهو الأكبر في بريطانيا. وكان الخط يضخ إمدادات بنصف طاقته المعتادة الأربعاء، وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب إن من المتوقع استئناف التدفقات عبر خط فورتيس بالكامل في أوائل يناير.



وتعطل خط أنابيب فورتيس وخط الأنابيب الليبي، اللذين يسهمان معا بنحو 500 ألف برميل يوميا، يعد عثرة صغيرة في سياق عالمي يقترب الإنتاج والطلب فيه من 100 مليون برميل يوميا.