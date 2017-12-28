أظهر استطلاع أجرته شركة "يوغوف" للأبحاث ونشرت نتائجه يوم الأربعاء أن 47 % ممن استطلعت آراؤهم من الألمان يؤيدون ترك ميركل منصبها قبل نهاية ولايتها مقابل 36 % يريدونها أن تكمل مدتها.



وكان تأييد ميركل أقوى بعيد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر. وأظهر استطلاع لـ"يوغوف" وقتها أن 36 % من الناخبين يؤيدون رحيل ميركل المبكر مقابل 44 % مع فكرة استمرارها في منصبها.



ومن المقرر أن تبدأ محادثات في 7 جانفي المقبل لتشكيل ائتلاف بين التحالف المسيحي المحافظ المنتمية إليه ميركل وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي ربما تتمخض عن تشكيل ائتلاف كبير مجددا أو حكومة أقلية بقيادة ميركل. ولكن ربما يؤدي انهيار تام للمحادثات إلى إجراء انتخابات مبكرة في 2018.





