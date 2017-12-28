عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ليلى زروقي ممثلة خاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وفق ما ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريس .

و تم تعيين زروقي خلفا لمامان سامبو سيديكو (النيجر) الذي تنتهي مهمته في يناير 2018 حسب دوجاريك . وتملك زروقي خبرة تزيد عن 30 سنة في مجال دولة القانون و حماية المدنيين و برهنت على كفاءتها في مجال التسيير و القيادة .

وكانت زروقي ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الأطفال و النزاعات المسلحة من 2012 إلى 2016 و مساعدة خاصة للأمين العام و مساعدة رئيس مونوسكو من 2008 إلى 2012 . و زروقي من مواليد عام 1956 و متحصلة على شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر عام 1980 . ومنذ 1993 تولت عدة وظائف أكاديمية.