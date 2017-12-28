فاز يوسف المساكني صانع ألعاب المنتخب التونسي لكرة القدم ولاعب فريق الدحيل القطري بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الاستفتاء السنوي لعام 2017 الذي أعلنت عن نتائجه وكالة الأنباء التونسية أمس الأربعاء.

وسبق للمساكني أن أحرز لقب النسخة الأولى في استفتاء سنة 2012 في حين حصل طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي الرياضي التونسي على لقب هذه المسابقة خلال الدورة

الماضية سنة 2016.

وحصل المساكني على مجموع 731 نقطة متقدما على المدافع الدولي علي معلول لاعب الأهلي المصري (646 نقطة) وجاء في المرتبة الثالثة طه ياسين الخنيسي (452 نقطة) وفي المركز الرابع وسط ميدان النجم الساحلي أمين بن عمر (423 نقطة) يليه في المركز الخامس مدافع النادي الصفاقسي ياسين مرياح (343 نقطة).

وقد شارك في التصويت الصحافيون الرياضيون في مختلف وسائل الإعلام التونسية (صحافة مكتوبة وسمعية بصرية وإلكترونية) إضافة إلى المدربين والفنيين لاختيار أفضل الرياضيين في خمسة أصناف، هي أفضل رياضي وأفضل رياضية وأفضل لاعب كرة قدم وأفضل رياضي بارأولمبي وأفضل رياضية بارأولمبي.