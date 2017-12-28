ضربت موجة من الثلوج الكثيفة أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة، متسببة في تعطل حركة الطيران والنقل البري في البلاد.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن عشرات الرحلات الجوية ألغيت في مطار "ستانستيد"، الذي يقع شمال شرقي العاصمة لندن، حيث غطت طبقات من الثلوج مدرج المطار، وكذلك مطار "لوتون" الذي يقع في مقاطعة "بيدفوردشير" شرقي لندن.

وأصدرت السلطات تحذيرات للمسافرين في مطار "برمنغهام" من احتمال تأثير الثلوج على الرحلات الجوية. وفي "شرق ميدلاندز"، تعطلت حركة المرور البري لأكثر من سبع ساعات بسبب حوادث تصادم عديدة وقعت بسبب الثلوج. وانقطعت إمدادات الطاقة عن آلاف الأشخاص بسبب درجات الحرارة التي تصل لحد التجمد والرياح القوية في بعض المناطق.