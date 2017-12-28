وافقت وكالة النقل السويدية أمس الأربعاء على أول تجربة لحافلة نقل عام ذاتية القيادة في السويد. وقال يوناس بيلفينستام، المدير العام للوكالة في تصريحات إعلامية"إنه قرار تاريخي

يدفع باتجاه تطوير تقنيات جديدة إبداعية تعتبر مهمة للتنمية الاجتماعية . إن البحوث والتجارب المكثفة ضرورية لتطوير نقل عام (أوتوماتيكي) بطريقة مستدامة وآمنة".

ووفقا للمدير العام سيتم تجربة حافلتين من هذا النوع لمسافة 1.5 كلم في شمالي ستوكهولم، وتحاكيان أولا ممرات افتراضية معدة سلفا، وستكون السرعة منخفضة عند نحو 20 كلم في الساعة.

وجاء في التصريح أن هاتين الحافلتين ليس لهما مقود قيادة، ولكن يمكن أن تعملا يدويا أيضا، وسيتواجد سائق على متن الحافلة للسيطرة على الحافلة في حالة الطوارئ وفقا لما هو مطلوب بالتشريعات السويدية الحالية.

وتقوم وكالة النقل السويدية حاليا بمعالجة تطبيقات أخرى في مثل هذه التجارب للحافلات ذاتية القيادة، وستكون هناك المزيد من التطبيقات خلال عام 2018 .