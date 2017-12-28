لقي أربعة سجناء مصرعهم بأعيرة نارية وجرى اعتقال سبعة خريني بينما تمكن 36 سجينا من الفرار ي خلال عملية هروب جماعي أمس الأربعاء من سجن في جنوب نيجيريا.

وأعلنت الشرطة في بيان لها " لقد شن بعض السجناء هجوما على موظفي المطبخ خلال

عملهم في سجن ايكوت ايكبين في ولاية أكوا أيبوم". وأوضحت أن السجناء "هاجموا المطبخ واستولوا على فأس وأصابوا سجينا يعمل هناك بجرح عميق في الرأس قبل أن يتوجهوا سريعا إلى المدخل الخلفي للسجن حيث كسروا الباب بالفأس واشتبكوا مع الحراس الذين طاردوهم".

وصرح متحدث باسم الشرطة النيجيرية أنه "في النهاية قُتل أربعة سجناء بعيارات نارية، بينما تم القبض على سبعة آخرين، في حين اختفى 36 سجينا وتم إرسال فرق بحث لتعقب آثارهم".