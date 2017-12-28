صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن انفجار سان بطرسبورغ، الذي نتج عن عبوة يدوية الصنع في سوبرماركت، أمس الأربعاء، هو عمل إرهابي. جاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء حفل لتوزيع الأوسمة على عسكريين روس، شاركوا في العملية العسكرية بسوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن فرع وزارة الطوارئ في سان بطرسبورغ، أن العبوة تحتوي على 200 غرام من المواد الناسفة انفجرت في منطقة تخزين حقائب المتسوقين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في متجر التسوق في ضاحية كالينينسكي شمال غرب المدينة، حيث تواصل لجنة الخبراء التحقيق في الانفجار.

و أعلنت هيئة الطوارئ الروسية عن إصابة 10 أشخاص ، بينما تم إنقاذ أكثر من 50 آخرين إثر الانفجار، حيث قامت الشرطة بتعزيزات أمنية في مكان الانفجار.