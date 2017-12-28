أعلن عبد الرحمن خلدون مدير الصناعة و المناجم لولاية وهران،أمس الأربعاء، أنه تم وضع لجنة إشراف مركزية و محلية بهدف إطلاق أشغال مصنع سيارات "بيجو" بوهران .

و أشار خلدون أن كل المصالح التي تشمل الاملاك الوطنية و المسح والصناعة و المناجم و كذا المديرية العامة للاستتمارات ستكون ضمن اللجنة من أجل مرافقة المشروع الصناعي الهام إلى حين يتم تجسيده.

و أكد هذا أن اجتماع اللجنة سينعقد في الأيام القادمة لتحضير الموقع المختار لإقامة مصنع "بيجو"، مفيدا أن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تتربع على 120 هكتارا تقع في منطقة الحامول جنوب بلدية الكرمة بدائرة السانية بوهران.

وأشار أن الموقع يتوفر على كامل الوسائل و المرافق العمومية و بجواره المواصلات الرئيسية كالمطار الدولي أحمد بن بلة و الطريق السيار شرق غرب و خط السكة الحديدية بين وادي تليلات و سيدي بلعباس و تلمسان.