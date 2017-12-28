أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، اليوم الخميس، بمستغانم أنه سيتم استلام شطر الولاية من الطريق الرابط بين ميناء المدينة والطريق السيار( شرق،غرب ) بولاية غليزان في شهر جوان من السنة المقبلة.

وقال الوزير لدى تفقده أشغال شطر مستغانم من هذا الطريق التي بلغت نسبتها 75بالمائة أن استلام ولاية مستغانم الشطر الخاص من الطريق الرابط ميناء المدينة والطريق السيار( شرق-غرب )على مسافة 33 كلم سيكون في جوان 2018 .

ودعا عبد الغني زعلان المقاولين إلى مضاعفة الأشغال وتدعيم الورشات بالعمال والعتاد.

وقال الوزير في ذات السياق" هاجسنا أن يدخل كل مشروع الخدمة في أسرع وقت لتظهر أثاره الاقتصادية والاجتماعية"

يذكر أن الطريق الرابط بين الميناء التجاري لمستغانم والطريق السيار شرق ،غرب عند محول الحمادنة بولاية غليزان يبلغ 66 كلم.

ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم الشروع في دفع المستحقات المالية المتأخرة للمقاولات التي تنجز مشاريع قطاع الأشغال العمومية والباقي سيدفع تدريجيا بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء ما قبل الأخير.

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