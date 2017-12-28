أعلنت شركة "اتصالات الجزائر" في بيان لها عن الشروع في أعمال صيانة على الكابل البحري آس آم دابليو -4 في شقه الواقع بين الإسكندرية (مصر) وباليرمو (إيطاليا) بداية من الأربعاء 27 ديسمبر 2017، مع إمكانية حدوث انقطاعات في شبكة الأنترنت بداية من الساعة 11 صباحا.

وذكرت شركة اتصالات الجزائر أن هذه الأشغال التي لم تكن مبرمجة ستستمر ما بين 15 دقيقة و3 ساعات وأنه خلال هذه الفترة يمكن حدوث اضطرابات في الربط بالأنترنت الدولي المخصص أساسا للمتعاملين الثلاثة لشبكات الهاتف النقال وبعض المؤسسات الاقتصادية.

ومن المعلوم أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها الجزائر من تأثيرات أعمال الصيانة على الكابل "آس آم دابليو -4". وقد دفع هذا الوضع الوزارة الوصية إلى التفكير في حلول أخرى، ومنها توقيع اتفاقية مع تونس، في الوقت الذي يجري فيه إنجاز مشروع كابل آخر لربط فالنسيا (إسبانيا) بوهران والجزائر العاصمة، وهو ما يكلف عدة ملايين من الدولارات من الخزينة العمومية، رغم أنه بالإمكان توفير المبلغ والحصول فورا على كابل أنترنت جاهز هو "ميدكابل" التابع لشركة جازي التي تملك الحكومة بواسطة الصندوق الوطني للإستثمار51٪ من أسهمها، يمكن للشركة استخدامه، وكذلك وضع جزء من إمكانياته تحت تصرف شركة اتصالات الجزائر.

هذا الكابل الذي أنشئ في عام 2007 والذي يربط الجزائر بمرسيليا بالأنترنت الدولي لم يعمل منذ عام 2010، حيث يستغل منه الجزء الداخلي فقط والذي يربط عنابة بالجزائر العاصمة ووهران.

وقد طرح السؤال مرارا وتكرارا عن عدم وجود إرادة لحل المشكلة المتعلقة بهذا الكابل الذي، إن تم تفعيله، سيسمح لـ"جازي" بتقديم اتصالات دولية ذات نوعية أفضل وللجزائر باستخدام بنية تحتية جاهزة والاستغلال الأمثل لمواردها المالية.