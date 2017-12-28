كشف الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان له ، عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن أن السلطات السعودية اشترطت شهادة "سارية المفعول" للتطعيم ضد الحمى المخية الشوكية للمعتمرين.

وأوضح نفس المصدر أنه يتعين على الوكالات السياحية اشتراط شهادة" Meningococcal Meningitis" للمقبلين على أداء مناسك العمرة.

مؤكدا أن هذه الشهادة لا تقتصر على المعتمرين فقط، بل تشمل الأشخاص الوافدين إلى مناطق الحج والعمرة لأغراض أخرى .

ويتوجب على جميع وكالات السياحة والأسفار طلب هذا التطعيم في ملف المعتمر،لتفادي رفض الملف أو إرجاع المعتمرين من منافذ الدخول .