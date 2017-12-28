أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، ببرج بوعريريج، تاجري مخدرات بحوزتهما 9.2 كيلوغرامات من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران، تاجر مخدرات بحوزته 2700 قرص مهلوس.



من جهة أخرى، أوقفت مفارزالجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وعين قزام، 14 مهربا وحجزت 03 مركبات رباعية الدفع ونظارة ميدان و04 مولدات كهربائية و04 مطارق ضغط، فيما ضبطت مفرزة أخرى 23 قنطارا من مادة التبغ بالوادي.

كما تم توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين بتلمسان