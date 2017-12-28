أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي أسبوع أخر.

كما طالبت النيابة العسكرية للاحتلال في "عوفر" تمديد الاعتقال لكل من والدة عهد التميمي (ناريمان التميمي) وقريبتها نور التميمي مدة 6 أيام لاستكمال التحقيق.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، الثلاثاء الماضي، ثم اعتقل الأربعاء ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غرب رام الله.

​وفي شريط فيديو الذي صور بواسطة هاتف محمول، تظهر فتاتان (عهد ونور التميمي) وهما تحاولان صد جنديين إسرائيليين عن ساحة منزلهما، وتبدأ الفتاتان بدفعهما ثم تقومان بركل وصفع ولكم الجنديين، ما أجبرهما على التراجع إلى الخلف.