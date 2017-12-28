لم يستبعد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، مراجعة تسعيرة المياه في غضون العام الداخل 2018، بينما أرسل الوزير إشارات طمأنة بأن التموين بالماء الشروب سيكون بصفة منتظمة.

وقال نسيب في تصريحات على هامش الرد على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، "ستعمل على مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، وتابع " الزيادات لن تمس الطبقات الاجتماعية التي تستفيد من الدعم"، وإن أوضح أن "مراجعة تسعيرة المياه أمر غير مطروح في الوقت الراهن، إلا أنه غير مستبعد"، قائلا إن الوزارة وفي حال تطبيق الزيادة في تسعيرة الماء ستراعي القدرة الشرائية للمواطن ولن تمس الطبقات الهشة، حيث ستعتمد على مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر". وقال نسيب أن نسبة امتلاء السدود وصلت إلى51 بالمائة، كما أكد أن الحكومة رفعت التجميد على 20 مشروعا متعلقا بمعالجة المياه المستعملة.