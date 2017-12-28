انتشرت صور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشريط فيديو، وهو يرفع شعار “رابعة” ، خلال استقبال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي له في القصر الرئاسي بقرطاج.

ومن جانبه، رد السبسي، على نظيره التركي أردوغان، حين خاطبه خلال المؤتمر الصحفي المشترك، قائلا: “نحن في تونس لدينا علم واحد لا اثنان لا ثلاثة لا أربعة”.

لكن الرئيس التونسي رد على إشارة أردوغان بالقول إن الرايتين التونسية والتركية تتشابهان في اللون الأحمر والنجمة والهلال، مضيفا: “ليعلم الجميع أن لنا علماً واحداً في تونس لا اثنين لا ثلاثة ولا أربعة لا خمسة”.

وذكرت مواقع إلكترونية أن تصريحات السبسي فسرت على أنها رد غير مباشر على أردوغان الذي رفع شعار “رابعة” خلال تحيّته للصحفيين في قصر قرطاج.

يشار إلى أن هذه أول زيارة لأردوغان إلى تونس بصفته رئيسًا، وتأتي في ختام جولة إفريقية للرئيس التركي، زار خلالها السودان وتشاد.