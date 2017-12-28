بلغ كرم رئيس بلدية حدا لا يطاق من منافسيه على كرسي ذات البلدية بولاية المدية، وهو الذي نذر سرا راتبه الشهري في عهدة سابقة للتبرع به لفقراء ومرضى ومعوزي بلديته عند زيارتهم لمكتبه طلبا للنجدة، وفاق كرمه توقعات خصومه الانتخابيين بأنه مجرد استعطاف ظرفي لأهل تلك البلدية لأهداف انتخابية، إلا أن ذات ”المير” لم يتوقف عن الإحسان إلى محتاجي بلدته حتى بعد أن غاب عن كرسي قيادة البلدية عهدة كاملة، ليعود إليه من أوسع باب كطائر نادر. ”المير” يقول بأنه ”شبعان من بكري”.