أعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا الخميس أن نجم كرة القدم السابق والسناتور جورج ويا فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بـ 61.5 بالمائة من الأصوات مقابل 38.5 بالمائة لخصمه نائب الرئيسة جوزف بواكاي، بعد فرز 98.1 بالمائة من الأصوات.

وسيتولى ويا، نجم ناديي باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي في العقد الأخير من القرن الماضي، والإفريقي الوحيد الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، مهامه في 22 جانفي 2018 خلفا لإيلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديمقراطي منذ أكثر من سبعين عاما في هذا البلد الناطق بالإنجليزية في غرب إفريقيا.