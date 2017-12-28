أجريت اليوم الخميس مقابلتان في افتتاح الدور 32 من منافسة كأس الجمهورية، عرفت تأهل متوقع لكل من شبيبة القبائل ومولودية وهران على حساب كل من نجم بن عكنون ومستقبل شباب وادي سلي على التوالي.

ولم يرق اللقاءان اللذان احتضنهما ملعبا أول نوفمبر بتيزي وزو وزبانة بوهران إلى المستوى المطلوب، حيث اكتفى أشبال أيت جودي بهدف يتيم سجله بن علجية في الدقيقة السابعة، في حين انتظر الحمراوة الشوط الثاني لهز شباك مستقبل شباب وادي سلي عن طريق طيايبة.

البرنامج الكامل للدور 32

الخميس 28 ديسمبر 2017:

شبيبة القبائل 1 – نجم بن عكنون 0

مولودية وهران 1 – مستقبل شباب وادي سلي 0

الجمعة 29 ديسمبر 2017:

شباب قسنطينة - نصر حسين داي

شباب عين تيموشنت - اتحاد البليدة

جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج

اتحاد الجزائر - أمل الفيرم

نادي سطاوالي - أولمبي المدية

نجم البسباس - اتحاد سوف

دفاع تاجنانت - شباب العامرية

مولودية الحساسنة - مولودية برحال

مولودية العلمة - نادي بارادو

اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد

نجم القليعة - مولودية بجاية

وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود

شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء

السبت 30 ديسمبر 2017:

نجم مقرة - اتحاد خنشلة

اتحاد الأخضرية - أمل بلفيدار

شباب قايس - شباب قرية موسى

اتحاد بلخير - وفاق أولاد ميمون

سريع المحمدية - شبيبة الساورة

سريع غليزان - نجم التلاغمة

نادي تقرت - اتحاد الحراش

مولودية البيض - اتحاد عنابة

غالية عين الصفراء - أمل بوسعادة

مولودية الجزائر - وداد تلمسان

مولودية سعيدة - رائد القبة

نجوم حي الوسط إليزي - فرفوس بئر العاتر

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة

شباب بلوزداد - أمل غريس

شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان

ملعب سطيف - جمعية وهران

الاثنين 1 جانفي 2018:

اتحاد حجوط - شباب وادي رهيو