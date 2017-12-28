قتل ستة جنود مصريين بينهم ضابط في انفجار عبوة بآليتهم اثناء عملية للجيش ضد "إرهابيين" في منطقة شمال سيناء، وفق ما أفاد متحدث باسم الجيش الخميس.



ولم يحدد المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي تاريخ تنفيذ العملية.



وقال في بيان "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى من القضاء على ثلاثة تكفيريين بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدميرأربع عربات تخص العناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها".



وأضاف "في سياق آخر، انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها إستشهاد ضابط وخمسة جنود".



وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في اعتداءات نفذها إرهابيون في شمال سيناء. كما استهدف الإرهابيون كذلك الاقباط ونفذوا اعتداءات ضدهم في أماكن متفرقة من البلاد.