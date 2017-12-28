شهدت مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى، اليوم الخميس، تظاهرات منددة بسياسة الحكومة الداخلية والخارجية.



وحمل المتظاهرون لافتات منددة بالبطالة وغلاء الأسعار وحكومة الرئيس حسن روحاني، ورددوا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، و"الموت لروحاني" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي في إيران" بحسب وكالة "فرانس برس".



وكتب بيام برهيز رئيس تحرير "شبكة أخبار نظر" على حسابه في "تويتر": "من غير الواضح من هو الشخص أو الجماعة التي نظمت هذه الاحتجاجات، لكن معظم الشعارات موجهة ضد روحاني".



ونقلت وكالة الأنباء الطلابية "إيسنا" شبه الرسمية عن محافظ مشهد، محمد رحيم نورزيان، قوله: "التظاهرة غير قانونية وبالرغم من ذلك فإن الشرطة واجهتها بكثير من التسامح".



وأكد محافظ مشهد أن الشرطة اعتقلت عددا من المشاركين في التظاهرات بتهمة "محاولة تخريب الممتلكات العامة".



وشهدت مدينة يزد عاصمة محافظة يزد وسط البلاد ومدينة شاهرود في محافظة سمنان في الشمال وكاشمر بمحافظة خراسان رضاوي في شمال شرق إيران خروج تظاهرات مماثلة.



وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن احتجاجات على البطالة نظمت هذا الأسبوع في أصفهان، ثالث أكبر مدن إيران، بعد طهران ومشهد.



وسبق أن حذر مسؤولون في أصفهان من تفاقم المشاكل المتعلقة بالبطالة، إذ إن أكثر من 27 ألف شخص أقيلوا خلال الأشهر التسعة الماضية جراء إغلاق مختلف الشركات.