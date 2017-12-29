ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن إدارة نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي تسعى لإعادة الدولي الجزائري إسلام سليماني و هذا عقب الحاح جماهير النادي الأخضر الذي طالبوا بعودته .

كما قال أدريان سيلفا زميل هداف الخضر في نادي سبورتينغ في تصريح لجريدة أبولا البرتغالية " أن عودة سليماني ستكون مفيدة لسليماني باعتباره يحب البرتغال و يحب نادي سبورتينغ كما أنه قدم الشيء الكثير للنادي "

و عن الوضعية التي يعيشها سليماني مع ناديه ليستر سيتي هذا الموسم أضاف أدريان سيلفا قائلا " أنا أعرف أن سليماني يحب اللعب دائما و لديه شهية كبيرة من أجل التهديف و لكن للأسف الشديد فإن وضعيته الحالية مع ليستر بجلوسه على مقاعد البدلاء لمدة طويلة تحول دون تحقيقه أهدافه " .

للتذكير فإن جماهير سبورتينغ لشبونة البرتغالي أطلقت الأسبوع المنصرم حملة كبيرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعاقد مع الجزائري إسلام سليماني وإعادته إلى صفوف الفريق.