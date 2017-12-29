بعد الأداء المتميز هذا الموسم مع ناديه أف سي بورتو البرتغالي و مساهمته الكبيرة في وضعه ضمن صدارة الدوري البرتغالي الممتاز ، أبدت إدارة نادي التنين الأزرق رغبتها في تمديد عقد الدولي الجزائري ياسين براهيمي الذي ينتهي سنة 2019 .

و أرجعت إدارة نادي بورتو سبب رغبتها في تجديد عقد براهيمي مبكرا بالنظر لتهاطل العروض على لاعبها من قبل أندية أوروبية أخرى تسعى للظفر بصفقته .

و حسب موقع "أبولا" البرتغالي فإن قيمة بيع قائد المنتخب الوطني الجزائري وصلت إلى 60 مليون أورو وهي القيمة التي تبدو الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين العرب في حال تحقيقها باعتبار أن الدولي المصري محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى اللاعبين العرب عقب انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي بمبلغ 42 مليون أورو .