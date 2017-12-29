ألغيت المباراة الدولية الودية التي كانت مقررة اليوم الجمعة بنابل بتونس بين المنتخب التونسي ونظيره من الإمارات

العربية المتحدة تحضيرا لمشاركة "نسور قرطاج" في نهائيات بطولة إفريقيا للأمم (الغابون-2018)، حسبما أفادته وكالة تونس للأنباء نقلا عن الجامعة التونسية لكرة اليد.

و كان المنتخب الإماراتي متواجدا بالعاصمة تونس منذ الجمعة الفارط حيث أقام تربصا أجرى خلاله مباراة ودية أولى أمام اتحاد منزل تميم يوم الأحد الفارط قبل أن يلتقي النادي الإفريقي في اليوم الموالي، على أن يختتم معسكره أمام المنتخب التونسي (اليوم الجمعة) ثم أمام فريق النجم الرياضي التونسي (يوم غد السبت).غير أن الوفد الإماراتي قرر قطع التربص والعودة إلى بلاده وبالتالي إلغاء بقية المباريات.

وأوضح ذات المصدر نقلا عن الجامعة: " اتصل بنا الراعي الرسمي المكلف بالإشراف على المعسكر الإعدادي للمنتخب الإماراتي في تونس ليعلمنا بقرار السلطات الإماراتية إلغاء بقية المباريات الودية المبرمجة خلال نهاية الأسبوع الجاري".

وان لم يصدر عن الجانب الإماراتي أي توضيح بخصوص أسباب هذه العودة المبكرة فإنها تأتي على خلفية قرار الإمارات الأسبوع الماضي منع التونسيات من السفر عبر خطوطها الجوية وهو ما خلف استياء شعبيا واسعا في تونس.