قصفت قوات الاحتلال الصهيوني موقعين بقطاع غزة بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع، اليوم الجمعة، باتجاه مستوطنات " شعار هنغيف" في النقب المحتل.

وأوردت مصادر إعلامية فلسطينية أن القصف الصهيوني استهدف نقطة الرصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض صاروخ من أصل 3 صواريخ تم رصد إطلاقها من منطقة شمال قطاع غزة ".

فيما أفاد موقع صحيفة "هآرتس" العبرية أن أحد الصواريخ أصاب مبنى بشكل مباشر.